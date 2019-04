Wit-Gele Kruis Limburg vervangt 1.850 wagens. Slechts 6 nieuwe auto’s zijn elektrisch: “De rekening was snel gemaakt” LXB

15 april 2019

12u00 3 Genk Het Wit-Gele Kruis Limburg vervangt de 1.850 auto’s waarmee verpleegkundigen in alle hoeken van de provincie de mensen thuis verzorgen. De komende zes jaar moet de vloot zijn vernieuwd. “We trekken hiervoor 25 miljoen euro uit”, zegt Nadja Vananroye, algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Limburg. Behalve zes elektrische Renaults rijden de andere 1.844 Fords Fiesta op benzine.

Zes jaar geleden koos het Wit-Gele Kruis in Limburg nog voor Hyundai, maar de thuisverplegers zullen opnieuw - zoals voorheen al - in een Ford Fiesta naar de patiënten rijden. Dit jaar worden de eerste 196 afgeschreven auto’s vervangen door Fords. “De keuze destijds voor Hyundai had niks te maken met de sluiting van Ford Genk”, zegt Peter Borgs, directeur logistiek. “Toen kwam Hyundai als beste en voordeligste uit de aanbesteding. Nu haalt opnieuw Ford de beste scores op criteria zoals veiligheid, comfort en ergonomie.”

Rijdend kantoor

De medewerkers van het Wit-Gele Kruis werden nauw betrokken bij de keuze van de wagen. “Negen verplegers mochten twee weken lang rondrijden met een Fiesta, een Hyundai en een Renault”, verduidelijkt Borgs. “Uit hun bevindingen blijkt dat de Fiesta er met kop en schouders bovenuit steekt. Voor de medewerkers is de auto een rijdend kantoor. Per jaar leggen ze 11.500 kilometer af. Een voltijdse kracht stapt dagelijks 60 keer in en uit zijn of haar wagen. Vandaar het grote belang dat we hechten aan comfort.” Ook veiligheid is een prioriteit, zo blijkt. “Zo rollen we enkele campagnes rond verkeersveiligheid uit”, werpt preventieadviseur Vincent Moermans op. “We plannen een opleiding in rijvaardigheid waarbij we vooral letten op defensief en ecologisch rijden. Verder voeren we een volledige ‘road safety check' uit.”

Elektrisch te duur

Massaal voor elektrische auto’s kiezen, is volgens het Wit-Gele Kruis niet realistisch. “We kopen er nu zes aan van het type Renault ZOE, als test”, stelt Vincent Moermans. “Vandaag zijn elektrische auto’s nog te duur. Ze vallen 14.000 tot 16.000 euro duurder uit dan de nieuwe wagens op benzine. Dan is de rekening snel gemaakt. Toch streven we ernaar om een CO2-neutrale organisatie te zijn. Met de zes wagens testen we wat de voordelen en beperkingen zijn.”

Tijdelijk logistiek centrum

Bij vijf thuisverplegers thuis is een laadpunt geïnstalleerd.Er zijn ook twee vaste laadpalen voor elektrische wagens op de Welzijnscampus (de hoofdzetel van Wit-Gele Kruis Limburg) én ook aan het nieuw logistiek centrum aan de Geleenlaan. “Door de vele werken op de Welzijnscampus moesten we uitkijken naar een tijdelijk logistiek centrum. Dat hebben dus we gevonden aan de Geleenlaan op Genk-Zuid, goed 1.000 vierkante meter groot”, zegt Jan Schulpen, facilitair manager bij het Wit- Gele Kruis .