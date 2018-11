Wit Gele Kruis doet ronde van

Limburg tegen suikerziekte LXB

15 november 2018

12u00 0 Genk Het Wit-Gele Kruis van Limburg hield op zeven locaties verspreid in de provincie een infosessie voor het grote publiek over diabetes.

Op deze infosessies werden veelal tips gegeven om suikerziekte, die alsmaar toeneemt, te voorkomen. De organisatie hield de bijeenkomsten, waarop een kleine 100 mensen afkwamen, naar aanleiding van de werelddag rond diabetes. Eén op de twaalf Belgen heeft suikerziekte. “Tegen 2030 zal dat één op tien zijn”, horen we bij het Wit Gele Kruis.

Diabetes is een chronische aandoening waarbij het suikergehalte in het bloed verhoogt. De ziekte kan op korte of lange termijn verwikkelingen geven zoals duizeligheid, problemen met hart en bloedvaten, aantasting van ogen, nieren en zenuwen. Om de kans tot het ontwikkelen van diabetes zo klein mogelijk te houden en de ziekte te voorkomen, kan men beste enkele tips in acht nemen. “Voorkom overgewicht”, aldus het Wit Gele Kruis. “Vermijd een te grote buikomtrek, zorg voor voldoende beweging, vermijd een te hoge bloeddruk en stop met roken.” Hierover hebben de specialisten, die zich bij het Wit Gele Kruis bezig houden met de strijd tegen suikerziekte, tekst en uitleg verschaft. Diabetes type 2 komt het meest voor. Goed 90 procent van de suikerzieken lijden aan dat type. “We raden iedereen boven de 40 aan zich regelmatig te laten testen op diabetes type 2", laat men bij het Wit Gele Kruis tot slot weten. “Ook mensen met overgewicht, hoge bloeddruk of cholesterol kunnen zich best laten testen.”