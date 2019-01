Winteravonden in Bokrijk kunnen 50.000 bezoekers lokken LXB

07 januari 2019

12u00 0 Genk Bokrijk heeft een topeditie van Winteravonden achter de rug. Maar liefst 50.000 bezoekers wilden het park, dat in een feeërieke en warme omgeving was omgetoverd, komen ontdekken. “Het zijn er enkele duizenden meer dan bij de Winteravonden van 2016-2017", laat gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld) weten. Hij is ook voorzitter van de vzw Domein Bokrijk.

Dat het een geslaagde editie werd, komt mede door het succes van de nostalgische kermis. “De winterkermis met attracties van eind 19de eeuw tot begin jaren ‘70 was een schot in de roos”, legt Philtjens verder uit. “Bokrijk is een belangrijke trekpleister voor de eigen regio maar ook ver daarbuiten, met bezoekers uit héél Vlaanderen en Nederlands- Limburg. Dit komt de groei van de vrijetijdseconomie ten goede.”

Winterwandelingen

De Winteravonden zijn nog maar net achter de rug of Bokrijk biedt mensen de kans om in de weekends van januari en februari te komen wandelen in het openluchtmuseum. Opgelet: je kan er niet wandelen onder begeleiding van een gids, het gaat om een vrij bezoek. Vanaf 12 januari staan de Winterwandelingen gedurende elk weekend deze en volgende maand op het programma. Temidden van sfeervol verlichte huisjes en gebouwen kan je er een frisse neus halen. De historische huizen en The Sixties blijven gesloten voor het publiek. Dat geldt ook voor de snoepwinkel, de museumshop en het broodatelier ‘De superette Bokrijk’. Vanaf 13 jaar kost een ticket 2 euro. De parking is gratis. Voor kinderen onder de 13 jaar en de Bokrijk-abonnees zijn de Winterwandelingen gratis.