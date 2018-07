Wespennest in tuin? Even geduld, er zijn nog 300 wachtenden voor jou 17 juli 2018

02u28 0

Brandweerzone Oost-Limburg blijft enorm vaak geconfronteerd worden met wespennesten.





"We werken hard om de 300 openstaande meldingsadressen af te werken. Vorige week verdelgden we tachtig nesten op één dag, helaas blijven we ook constant nieuwe aanvragen ontvangen", laat men weten. Daarom wordt er in samenspraak met de politie Maasland gevraagd om aanvragen voor een vlotte verwerking in te dienen bij het e-formulier van www.bwol.be/e-loket. Verder vraagt de brandweerzone om het nodige geduld uit te oefenen. (BVDH)