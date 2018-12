Werkstraf voor dief die parkeergeld steelt met spons Redactie

11 december 2018

18u36 0 Genk Een 58-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een boete van 600 euro omdat hij parkeermeters manipuleerde en er met het wisselgeld vandoor ging.

Tussen 1 augustus 2015 en 20 oktober 2016 stak de vijftiger een spons in enkele parkeerautomaten in Genk. Daardoor bleef het wisselgeld op de spons liggen en vielen de munten niet in het daarvoor bestemde vakje voor de betaler. ’s Nachts haalde de Genkenaar zijn spons uit de automaat om zo de munten buit te maken. De truc leverde hem een bedrag van 267,95 euro op. Dat bedrag werd verbeurd verklaard.