Werken voor make-over sportpark begonnen 02u43 0 Mine Dalemans Schepen Ali Caglar mocht met de graafmachine de eerste graszode weghalen . Genk De werken voor de grondige make-over van het SportinGenk Park, het stedelijk sportcentrum, zijn gisteren van start gegaan. Schepen van sport Ali Caglar (CD&V) mocht met de graafmachine de eerste graszode weghalen.

Na de ingebruikname van de twee nieuwe sporthallen, de renovatie van het stedelijk zwembad en de ombouw van de oude sporthal tot een hal exclusief voor turners, zijn gisteren de werken gestart voor de buitenruimte. "Met de herinrichting willen we het sportpark aantrekkelijker maken", zei schepen Caglar. De stad investeert zo'n 2,1 miljoen euro.





Activiteitenstrip

De buitenaanleg kadert ook in de uitvoering van het masterplan die van het stedelijk sportpak een multifunctionele, sportieve en recreatieve trekpleister in de stad wil maken. "Tussen de nieuwe sporthallen en het zwembad voorzien we een evenementenplein dat in verbinding staat met een activiteitenstrip", legde Caglar verder uit. Het gaat om een strip van 500 meter lang en 5 meter breed. Hierlangs kan een breed aanbod aan buitensporten beoefend worden. "In het sportbos leggen we een skateterrein aan, een mulitsportveld en een buitenfitness. De kinderjungle wordt vernieuwd. Achter de sporthal komt een nieuwe speelzone en het touwenparcours wordt aangepast", aldus nog de schepen





Fietsverbinding

Dankzij de strip kunnen fietsers en wandelaars aan hun trekken komen. "Er komt immers een fietsverbinding met C Mine (Winterslag), het Thor Park (Waterschei) en het stadscentum", aldus Caglar. Voor de herinrichting van de omgeving moeten bomen gekapt worden waarvoor de stad een compensatie betaalt. Er zijn ook nieuwe aanplantingen voorzien. (LXB)