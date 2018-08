Werken geluidsmuur E314 van start 20 JAAR VOL DEMONSTRATIES EN 4,3 MILJOEN EURO LATER XAVIER LENAERS

02u42 0 Genk De werken van de langverwachte geluidsmuur langs de E314 zijn van start gegaan. Eindelijk. Al 20 jaar vragen omwonenden actie om het lawaai - dat soms niet te harden is - aan te pakken. "Beter laat dan nooit", reageert Yves Grouwels, gemeenteraadslid voor Pro Genk.

Yves Grauwels was één van de actievoerders die in 1998 dringend de plaatsing van geluidsschermen aan de E314 vroegen aan de brug bij de Mispadstraat. In witte pakken kloegen ze het lawaai van het voorbijrazende verkeer aan. We zijn nu 20 jaar later en het verkeer - en de klachten over geluidsoverlast - zijn alleen maar toegenomen. Al is er verbetering in zicht: de werken van een gloednieuwe geluidsmuur zijn eindelijk van start gegaan.





De Vlaamse overheid komt daarvoor met 4,3 miljoen euro - zoveel kost de muur van 2, 5 kilometer ten zuiden van de E314 tussen Genk-Centrum en Genk-Oost - over de brug. "In het kader van een Europese richtlijn over omgevingslawaai stelden we een prioriteitenlijst van de zwaarst door geluid belaste woonzones op", vertelt Gijs Moors, afdelingshoofd bij het Agentschap Wegen en Verkeer. "Er werden 20 zones weerhouden, en de locatie in Genk is er één van."





Vlaanderen neemt dus de kosten van de geluidschermen in de 20 geselecteerde zones volledig voor zijn rekening. "Dat geldt niet meer voor andere zones", aldus Moors. "Tegen 2020 zijn budgetten voorzien om aan de overkant van de zone waar nu een geluidsmuur komt een scherm van 2,2 kilometer aan te brengen. Dan komt de stad in de kosten voor een kwart tussen, de rest is voor het Agentschap." Dat de muur het geluid van het voorbijrijdende verkeer dempt, blijkt uit tests. "Voor gezinnen die binnen de 30 meter achter het scherm wonen, daalt het geluidsniveau met 12 decibel", laat Moors weten. "Tussen de 30 en 50 meter neemt het geluid met 10 decibel af. Verder dan 50 meter proberen we het geluidspeil onder de 60 decibel te brengen. Voor bewoners van de Mispadstraat bedraagt het geluidsniveau nu nog 74 decibel. Met de muur gaan we naar 62. Dat verschil gaan de mensen merken. Voor de mensen die 50 meter achter de muur wonen, zal het veel stiller worden. Ze kunnen overdag zelfs hun raam openen."





De muur bestaat uit houtvezelbeton, een poreus materiaal dat geluid absorbeert. Tegen de achterzijde, de kant van de bewoners, komen draadpanelen en beplanting met klimop." Afhankelijk van de locatie zal de muur tussen de drie en zes meter hoog zijn. Tussen de Laatgoedstraat en Herenstraat zal het scherm kort langs de snelweg staan. Tussen de Herenstraat en Mispadstraat zal het bestaande talud opgehoogd worden, tussen de Mispadstraat en Timkensbergstraat staan de schermen bovenop de talud.