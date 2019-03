Welzijnscampus krijgt

label Carpool Addict LXB

15 maart 2019

12u00 1 Genk Portavida, de welzijnscampus op de site van het voormalig ziekenhuis Sint- Jan in Genk, krijgt het label van Carpool Addict toegekend. Het is de allereerste Vlaamse organisatie die met zo’n label mag uitpakken. Het label beloont organisaties en bedrijven die volop de kaart trekken van de duurzame mobiliteit. “We haalden ook meteen drie sterren binnen, het hoogste aantal dat met het Carpool Addict Label kan bekomen worden”, vertelt schepen Ria Grondelaers.

Alternatieven

De welzijnscampus, die nog in volle ontwikkeling is, telt vandaag door verschillende bouwwerven fors minder parkeerplaatsen. “We hebben van de nood een deugd gemaakt”, stelt de schepen. “We bieden alternatieven aan. Zo doen we inspanningen om het personeel dat werkt op de campus tot carpoolen aan te zetten. We hielden een carpooldag, een bevraging bij het personeel en een actiedag rond duurzame mobiliteit.” Hetgeen kennelijk loont. Uit een bevraging die eind vorig jaar onder het personeel op de campus werd gehouden, blijkt dat het aantal carpoolers in de lift zit. Het is van 1 naar 5 procent gestegen”, aldus Ria Grondelaers.

De e-fiets

Op de welzijnscampus wordt ook sterk ingezet op het gebruik van de elektrische fiets waarmee het personeel van en naar het werk kan rijden. “We hebben hiervoor een zogenaamd pendelfonds opgericht”, bekent de schepen. “Hiermee krijgen de werknemers de kans om een e-fiets in bruikleen te kunnen krijgen. Alleen, ze moeten minstens 80 procent van hun verplaatsingen van en naar hun werk afleggen met de elektrische fiets. Ook kunnen ze via het pendelfonds autodelen en hun eigen auto in de garage laten staan. We hebben een standplaats met een deelwagen van Cambio. Alle organisaties, die gevestigd zijn op de campus, kunnen daar gebruik van maken.”