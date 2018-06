Wéér hevige brand bij schrootbedrijf BURGEMEESTER: "ZOEKEN NAAR STRUCTURELE OPLOSSINGEN" TOON ROYACKERS MARCO MARIOTTI

20 juni 2018

02u51 0 Genk Een hevige brand bij het schrootverwerkend bedrijf Stelimet in Genk heeft gisterennamiddag voor een gigantische rookontwikkeling gezorgd. Wijken als Slederlo en Kolderbos bij Genk zaten net als delen van buurgemeenten Zutendaal en Bilzen onder een rookgordijn. De brandweer riep massaal versterking op van collega's uit heel Limburg.

"Het is niet de eerste keer dat hier brand ontstaat," zegt majoor Dominic Knapen. "We zijn hier al een vijftal keer geweest de afgelopen jaren. Bij het vermalen van materiaal zijn kort voor 16 uur opnieuw vlammen ontstaan. Toen wij ter plaatse kwamen stond één schroothoop al in lichterlaaie. Daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen, en versterking gevraagd vanuit heel de provincie. De collega's van andere korpsen kwamen ons bijstaan met tankwagens. Gelukkig ligt ook het kanaal vlakbij, zodat we zeker voldoende bluswater hadden. Het probleem is wel dat de brand snel kan uitbreiden van ene schroothoop naar de andere. Bovendien moet alles zorgvuldig uit elkaar getrokken worden, zodat we grondig kunnen nablussen. Met een grote kraan trekken we samen de arbeiders van het bedrijf de smeulende afvalhoop uit elkaar." Brandweerlui waren nog tot laat op de avond nog steeds bezig met controles en blussen.





De hevige rookpluim was gisterennamiddag trouwens vanuit een groot deel van Midden-Limburg te zien. "We hadden het nadeel dat er weinig of geen wind stond," aldus majoor Knapen. "De rook bleef daardoor hangen in de omgeving, en vooral enkele naburige wijken hadden er last van. We hebben een oproep gedaan om ramen en deuren gesloten te houden, en zeker uit de rook te blijven."





Overleg met minister

Burgemeester Wim Dries (CD&V) kwam de situatie op de voet volgen. "Een jaar geleden hebben we hier ook al eens zware rookontwikkeling en een brand gehad, waarna de brandweer zelfs dagenlang moest nablussen. Het bedrijf heeft intussen samen met de brandweer wel een stappenplan uitgewerkt, maar dat is nog maar deels uitgevoerd. Stelimet draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. Ik ga in overleg met de minister en de milieu-inspectie alvast bekijken of we geen bijkomende, structurele maatregelen kunnen opleggen, om incidenten zoals deze in de toekomst te voorkomen."





Brandweerman gewond

Opmerkelijk: de milieu-inspectie had aan het bedrijf al extra voorwaarden willen opleggen, maar die zijn vorig jaar in beroep verworpen. De burgemeester vraagt nu om desnoods de milieuwetgeving aan te passen. Gisteravond bleef de Swinnenwijerweg plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Twee mensen raakten op het terrein gewond. Eén arbeider moest naar het ziekenhuis met een rookvergiftiging, terwijl een brandweerman gewond raakte bij de bluswerken.