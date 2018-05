Wat als... je frietketel in brand schiet? 28 mei 2018

Massale belangstelling voor de opendeurdag van de brandweer en de politie afgelopen weekend. Meer dan vijfduizend nieuwsgierigen leerden van de brandweer wat te doen als de friteuse in brand schiet.





De politiezone Carma liet geïnteresseerden een kijkje nemen in het pas vernieuwde hoofdgebouw. De hondenbrigade toonde intussen hoe je boeven kan opsporen, terwijl inspecteurs met een drone lieten zien hoe vanuit de lucht gewaakt wordt. In de brandweerkazerne werd het publiek zaterdag tijdens het warme weer een beetje nat gespoten als verkoeling. "We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om mensen aan te moedigen rookmelders te plaatsen, en zich in te schrijven op Be-Alert," zegt majoor Bart Aerts. (RTZ)