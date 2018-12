Warmste Truck Run haalt 100.000 euro op voor verkeersslachtoffers LXB

12u00 0 Genk De parking aan de voormalige fordfabriek was zaterdag het decor voor de Warmste Ruck Run, een initiatief van vzw de Limburgse Truckers. Daar stonden 450 trekkers van zo’n 120 transportfirma’s die van Maaseik, Overpelt, Beringen en Sint-Truiden naar Genk reden, te blinken. De chauffeurs betaalden 15 euro voor de rit en de firma’s tastten gretig in hun beurs. De opbrengst, 100.000 euro, gaat naar de vzw Rondpunt “We zijn een expertisecentrum dat slachtoffers van verkeersongevallen opvangt”, lichtte Joke Castelein, coördinator van de vzw, toe.

Succes

“We helpen hen en organiseren projecten rond verkeersveiligheid en reïntegratie van slachtoffers in de maatschappij. We staan ook de veroorzakers van een ongeval bij met raad en daad. Een ongeval kan ook voor hen zware gevolgen hebben”, aldus nog Castelein. Danny Meertens, voorzitter van de Limburgse Truckers, glunderde. “Enkele uren nadat ik de run op facebook had gepost, ontplofte de laatste bijna van de reacties”, getuigde hij. “We konden maar 450 trekkers toelaten, 150 anderen moesten we teleurstellen. Het succes toont aan dat we een groot hart hebben.” Ook tonen ze veel respect voor verkeersslachtoffers. “We serveren géén druppel alcohol”, stelden Tom Franssen en Jessy Stas van de Truck Run. Het event was meer dan een reünie met een goed doel. Ook was de dag een etalage voor de transportfirma. Een aantal hield zelfs een jobbeurs om chauffeurs, een knelpuntberoep, aan te werven.