Warme Winteravonden doen regen vergeten 02u41 0 TONY VAN GALEN De retro botsauto's vielen vooral bij de kinderen in de smaak. Genk Een paar duizend mensen trotseerden gisteren het slechte weer voor de tweede dag van Winteravonden in Bokrijk.

Het weerhield hen niet om de klok voor enkele uren naar de tijd van grootmoeder terug te draaien. Veel bijval kende de nostalgische kermis met retro-attracties. Grote en kleine kinderen beleefden veel plezier op de rups, de carrousel en de vliegertjes of in de ballenkraam. Vooral het reuzenrad was top. Menig ouder, opa en oma werden als het ware terug in hun kindertijd gekatapulteerd. Of ze voelden zich even terug kind als ze met hun kleinkind rondjes maakten op de rups. Bezoekers proefden ook van de warme sfeer in het museum dat sfeervol werd uitgelicht met duizenden lampen. "Het is hier héél gezellig", liet Paul Van Blom uit Cadier en Keer (Nederlands- Limburg) horen. "Je kan je warmen aan de vuurkorven, en je voelt de warmte van de mensen die hier even komen onthaasten en wandelen tussen de huisjes en dreven met bomen." De focus op Winteravonden ligt ook sterk op vuur. Elke avond trekt een vuurparade door het museum en voert de groep Oersprong nadien een show op met veel vuur. Het is een show die draait rond de vier natuurelementen, met name lucht, water, vuur en aarde. Meer info over Winteravonden op www.bokrijk.be. (LXB)





TONY VAN GALEN Bezoekers werden terug in de tijd gekatapulteerd dankzij retro-attracties.