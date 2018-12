Warmathon telt 5.776 deelnemers, goed voor 71.787 euro LXB

19 december 2018

12u00 0 Genk De eerste Warmathon in Genk is een succes geworden. Liefst 5.776 mensen liepen rond de vijvers van Park Molenvijvers, goed voor een opbrengst van 71.787 euro.

Elke deelnemer moest 15 euro op tafel leggen om rondjes te kunnen lopen in het kader van de Warmathon. Daar konden ze dan ook nog eens een vrij bedrag bovenop leggen indien ze dat wensten. Ze mochten ook zelf kiezen naar welk goed doel dat geld dan ging.

Eén van die straffe deelnemers was Steven Van Lint uit Meisse. Na de Warmathon in Genk heeft hij er nog vijf andere op de planning staan. “Als eerbetoon aan mijn moeder en mijn schoonmoeder”, vertelt hij. “Beiden zijn overleden aan de gevolgen van kanker. In totaal zal ik negentig kilometer lopen en zo geld inzamelen voor het onderzoek naar kanker.”