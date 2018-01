Wapengezwaai en rake klappen omdat borstelwagen man uit zijn slaap houdt 23 januari 2018

02u51 0 Genk Een 37-jarige man uit Genk riskeert tien maanden cel omdat hij op nogal drastische manier te kennen gaf dat een borstelwagen van de gemeente hem uit zijn slaap hield. De chauffeur van de borstelwagen en de gemeente Genk stelden zich burgerlijke partij.

Op 1 juni 2016 had D.C. zich te slapen gelegd na een lange werkshift van 14 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. In de vroege ochtend werd die slaap verstoord door het geluid van een borstelwagen. De Genkenaar drukte een babygun (verboden wapen) tegen de voorruit van het voertuig en er vielen ook enkele rake klappen.





Volgens D.C. stond het voertuig vlakbij zijn woning met draaiende motor. De chauffeur zou gezegd hebben dat hij aan het 'schaften' was en weigerde de borstelwagen stil te leggen of verder te rijden. Daarop ging D.C. terug naar binnen en volgden het incident met het automatisch wapen en de schermutseling. Bij een latere huiszoeking werden de babygun en een stroomstootwapen gevonden. De procureur vorderde 10 maanden gevangenis en 600 euro boete, maar kon zich eventueel vinden in een straf met voorwaardelijk uitstel. Vonnis volgt op 19 februari. (JEK)