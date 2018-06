Wandeltocht van 10 kilometer met culinaire hoogstandjes 30 juni 2018

Topkok van restaurant La Botte en televisiekok bij Njam Peppe Giacomazza en evenementebureau Golazo slaan de armen in elkaar en organiseren een nieuwe initiatief: wandeltaferelen. Gisteren stelden ze het voor in de schaduw van de schachtbok op C Mine, de vroegere mijnsite in Winterslag. Wandeltaferelen combineert de populairste sport in België, wandelen met een van de favoriete hobby's van de bourgondische Belg, gezellig tafelen. Tijdens een wandeling van 10 kilometer op en rond de terril van de mijn en het natuurgebied De Schemmersberg stoppen de deelnemers twee keer voor enkele culinaire hoogstandjes. Bij aankomst volgen nog een hoofdgerecht en dessert. Het aantal deelnemers is beperkt tot 1.500. Wandeltaferelen vindt plaats op zaterdag 15 september. Info over het event vind je op op www.golazo.com. (LXB)