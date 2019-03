Wandeltocht Ter Heide LXB

06 maart 2019

12u00 0

Zaterdag 23 maart wordt de jaarlijkse Ter Heide Tocht gehouden. De wandeling die genoemd is naar Ter Heide, een instelling voor personen met een beperking met onder andere een vestiging in Genk, trekt door de bossen van Bokrijk alsook door de gevarieerde heidelandschappen in Winterslag en Zonhoven. De wandeltocht vertrekt aan zaal Paro. Er kan hiervoor tussen 8 en 15 uur ingeschreven worden. Wandelaars kunnen kiezen tussen tochten van 4, 6, 12 en 18 kilometer. Meer info op www.wsv-winderslag.be.