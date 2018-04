Wagens trouwstoet geïdentificeerd 11 april 2018

De politie heeft verschillende auto's geïdentificeerd die afgelopen weekend deel uitmaakten van de trouwstoet in de Stalenstraat in Genk. Dat gebeurde op basis van amateurbeelden. Op die beelden is te zien hoe verschillende auto's, waaronder enkele met een Turkse vlag, de winkelstraat volledig blokkeren. Er zou zelfs geschoten zijn. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de bestuurders reeds verdwenen. (MMM)