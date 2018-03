Wachtlijst van acht naar twee weken NA VIER NACHTEN MRI-SCANS IN ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG XAVIER LENAERS

09 maart 2018

Genk

's nachts een MRI-scan laten nemen op campus Sint-Jan van Ziekenhuis Oost- Limburg (ZOL). 22 op 24 uur, 7 op 7 dagen, staan de twee MRI- apparaten ter beschikking. "Na vier nachten is de wachtlijst voor nek-, heup-, en rugonderzoek teruggebracht van acht naar twee weken", vertelt radioloog





Martijn Grieten.





"Voor een kniescan bedraagt de wachttijd nog maar een week, dat waren er acht. Dat het effect van die nachten zich zo snel zou laten voelen, had ik niet verwacht. Tot nog toe zijn de nachtelijke uren ook goed volzet. En we krijgen geen negatieve reacties van patiënten. Integendeel, ze aanvaarden dat de oplossing voor het terugdringen van de wachttijden nodig is", legt dokter Grieten uit.





Avondmens

Dat de nachtelijke uren zo snel ingevuld worden, doet vermoeden dat de patiënten het vanzelfsprekend vinden om 's avonds laat en in de vroege nacht naar het ziekenhuis te komen. De nachtonderzoeken starten om 22.30 en lopten tot 3 uur, daarna worden de twee MRI's twee uur stilgelegd voor onderhoud en staan ze vanaf 5 tot 7.30 uur opnieuw ter beschikking.





Ander ritme

Ronny Heylen (43) uit Bekkevoort bood zich aan voor een MRI van z'n verdraaide knie. "Het is zondag gebeurd en ik kan nu al naar de MRI, anders moest ik wachten tot ver in april. In andere zoekenhuizen die ik had gecontaceerd, was de wachttijd twee maanden", vertelt Ronny. "Oké, de rit heen en terug naar het ziekenhuis duurde bijna anderhalf uur maar ik vond dat niet erg. Ik werd snel geholpen."





Claar Wetzels (69) uit Riemst heeft rugproblemen. "Ik zat al twee maanden te wachten op het onderzoek, en nu het 's nachts kan heb ik slechts twee weken moeten wachten voor een scan. Het heeft me helemaal geen moeite gekost om naar het ziekenhuis te komen. Ik ben een avondmens", besloot Claar.





15 verpleegkundigen

Ook voor het team van 15 verpleegkundigen die de twee MRI- toestellen bedienen, is het wennen aan de nachtelijke werktijden.





"Ik doe vier dagen na elkaar de dag, vervolgens heb ik een dag vrijaf en dan doe ik vier nachten op de MRI- dienst", licht Ellen Hertogen, al 11 jaar verpelegkundige op de MRI- dienst van het ZOL, toe. "Het is aanpassen. Ik weet niet wat het doet met m'n bioritme maar één zaak doet zich nu al voor: ik eet meer 's nachts", besluit ze.