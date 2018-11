Vrouwen delen witte lintjes uit tegen

uitbuiting meisjes door tienerpooiers LXB

09 november 2018

12u00 0 Genk Gisteren op de internationale dag van het verzet tegen geweld op vrouwen voerden leden van Vrouw & Maatschappij, een organisatie binnen de CD&V die opkomt voor de belangen van de vrouwen hier en elders in de wereld - actie. Ze deelden om en bij de (00 witte lintjes uit aan mannen en vrouwen die aan het station stonden te wachten of een bus of trein.

Kwetsbaar

Extra aandacht ging uit naar het fenomeen van de tienerpooiers die meisjes met verleidelijke voorstellen lokken. Alleen, de meisjes komen in de prostitutie terecht. “Het zijn mensenhandelaars”, liet Liesbeth Maris, de nationaal voorzitter van Vrouw& Maatschappij. “We voeren actie hiertegen onder het motto Laat tienerpooiers de touwtjes niet in handen nemen. Het probleem wordt vandaag onderbelicht terwijl het met de dag toeneemt. Vaak zijn kwetsbare en jonge meisjes het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Met de actie geven we het signaal dat vrouwen en meisjes altijd en overal veilig moeten kunnen zijn. Ook verdienen ze een geweldloos leven, los van uitbuiting en dwang.”

Weerbaar

Volgens de voorzitter moet duurzaam worden ingezet op het tot stand komen van een positief klimaat waarin gendergelijkheid en respect voorop staan. “Jongeren moeten weerbaarder worden gemaakt door het verhogen van hun zelfbeeld en eigenwaarde”, liet ze tot slot nog horen. “Er is boven nood aan extra sensibilisering rond een goed gebruik van sociale media. Via kanalen als facebook, instragram en skype stellen jongeren zich kwetsbaar op.”