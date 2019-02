Vrouw negeert verbod op boerkini in stedelijk zwembad: Zuhal Demir vraagt pictogrammen in gebouw om dat duidelijk te maken

LXB

20 februari 2019

12u00 0 Genk Midden vorige maand deed zich in het stedelijk zwembad op het Sport in Genk Park aan de Emile Vandorenlaan in Genk een incident voor. Een moslima was er in boerkini aan het zwemmen. Een redder maakte de vrouw er attent op dat het dragen van een boerkini niet toegestaan is in het stedelijk zwembad. Het voorval was voor Zuhal Demir genoeg om te vragen om in het zwembad pictogrammen aan te brengen waarop staat wat wel en niet mag als zwemkledij

Er is aangepaste zwemkledij vereist, lezen we letterlijk in het reglement. “Enkel een badpak, zwembroek of zwemluier voor baby’s zijn toegestaan”, zegt Zuhal Demir. “De vrouw weigerde het zwembad te verlaten omdat het verbod op het dragen van een boerkini niet duidelijk wordt weergegeven in het zwembad. Het reglement hangt wel uit (lees, in de inkomhal van het sportcentrum waar het zwembad ligt), maar het is amper zichtbaar.”

Zuhal Demir vraagt daarom duidelijk zichtbare pictogrammen in het zwembad van Genk om aan te geven wat wel en niet mag als zwemkledij. “Zwembaden zijn niet verplicht het gebruik van zwemkledij aan te duiden met pictogrammen”, reageert burgemeester Wim Dries. “Het huidig reglement is dertien jaar oud en moet aangepast en up-to-date worden gemaakt. De dienst Sport heeft in samenwerking met de dienst Aankoop ondertussen al een lastenboek opgesteld om de signalisatie van de gebouwen te vernieuwen en éénvormig te maken”, aldus nog de burgemeester. “In het lastenboek zijn volgende elementen opgenomen: uithangen van het reglement in de inkomhal alsook de pictogrammen om te duiden wat mag en niet mag in betrekking tot badkledij in het zwembad.”

Tegen april of mei dit jaar zal het vernieuwde reglement voorgelegd worden, eerst aan het college en daarna aan de gemeenteraad.