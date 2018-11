Vrouw (23) die verongelukt was nog maar 9 maanden getrouwd: “Ze wilde ooit zo graag kinderen. We zijn er kapot van” Marco Mariotti en Toon Royackers

08 november 2018

20u58 3 Genk De 23-jarige Chantana Gielen die vanmorgen rond 9 uur verongelukte, was nog maar enkele maanden geleden getrouwd met haar vriend. In december zouden de twee gaan samenwonen. “Ze wilde zo graag kindjes", klinkt het bij de familie.

Een drama deze morgen op de Oosterring in Genk. Chantana en haar kersverse echtgenoot waren op weg naar de luchthaven van Keulen waar ze vrienden gingen ophalen. Voor ze de autostrade opreden, gingen ze nog eerst tanken. Aan de Oosterring liep het plots mis.

Verblind

Aan de parallelweg reed het koppel richting Zutendaal, maar voor de bocht stond er een geparkeerde vrachtwagen op de weg. “De bestuurder is verblind geraakt door de zon en heeft de vrachtwagen niet opgemerkt", vertelt haar schoonzus Stefanie Ferreira. “Onbegrijpelijk dat die vrachtwagen daar ook zo stond. Bijzonder gevaarlijk. Haar man heeft nog geprobeerd haar te beschermen door zijn arm voor haar te houden, maar de klap was enorm.”

Arbeiders van nabijgelegen bedrijven kwamen aangesneld, maar Chantana liep ernstige verwondingen op. Een MUG-arts en de brandweer snelden nog ter plaatse, maar alle hulp bleek te laat. Ze stierf ter plaatse. Haar man liep als bij wonder slechts enkele schrammen op.

Het koppel was sinds 2017 samen en stapte in maart dit jaar nog in het huwelijksbootje. “Ze hadden nog zoveel plannen. Ze gingen in december samenwonen in As en Chantana vertelde al eens over haar kinderwens. Onbeschrijfelijk hoe lief ze was.”

Mooie toekomst

“Ze had al wat meegemaakt in haar leven, en was net op zoek naar rust. Het enige wat ze wilde was een liefdevolle omgeving en bouwen aan een mooie toekomst. Verschrikkelijk dat dit nu gebeurt. We zijn er kapot van. We waren misschien wel schoonzussen, maar ze was als een zus voor mij. Onze band was sterk. Ze zei zo vaak dat ze me nooit zou willen verliezen."

Chantana wordt nog omschreven als een zachte dame die voor iedereen klaar stond. “Je moest het maar zeggen, en meteen schoot ze te hulp. Ook als ze je niet heel goed kende, niets was haar te veel.”

Vrijdag volgt het gebed in de moskee van Genk waar Chantana wordt opgebaard. Zaterdag zal ze een Islamitische begrafenis krijgen op het kerkhof van Sledderlo aangezien ze bekeerd was tot de Islam. De politie en een verkeersdeskundige van het parket zijn intussen met de zaak bezig. Het lichaam van Chantana werd pas laat vanavond vrijgegeven.