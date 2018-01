Vrijspraak voor ex-zaakvoerder van failliet medisch bedrijf 02u44 0 Genk Koenraad K., de gewezen zaakvoerder van het failliete EMC Medical Instruments, heeft zijn investeerders niet misleid. De strafrechter in Tongeren sprak hem vrij.

De 53-jarige zaakvoerder werd ervan beticht 24 personen, waaronder verschillende artsen, opgelicht te hebben om de wereldwijde verspreiding van de TG 300, een revolutionair pijnverlichtend toestel, mogelijk te maken





Vanuit Maaseik wist Koenraad K. heel wat mensen te overtuigen over de wereldwijde verspreiding van de TG300. Dat is een medisch elektronisch gecontroleerd koeltoestel dat patiënten in geen tijd van hun pijn zou verlossen, zelfs wanneer morfine niet meer helpt. Door aandelen te kopen, zouden de investeerders een gouden zaak doen. Op 22 juni 2012 verscheen er zelfs een grote publicatie over de TG300 in het tijdschrift Trends. Een paar maanden later, op 12 september 2012, ging het bedrijf EMC Medical Instruments evenwel failliet.





"In de val gelokt"

Koenraad K. verhuisde intussen naar Genk en stelt dat hij door enkele van de burgerlijke partijen in de val gelokt werd en buitenspel gezet. "Toen ik in Duitsland vertoefde om bijkomende aandeelhouders te zoeken, werd er plots een algemene vergadering bijeen geroepen. Daarbij werd, op een paar dagen tijd, beslist om mij te ontslaan en dokter J.D. als nieuwe afgevaardigde bestuurder aan te stellen. Eerdere pogingen om mij te laten opnemen omdat ik zogenaamd 'zot' was mislukten", aldus Koenraad K. die intussen zelf klacht neer tegen enkele van hen. Die klacht is in handen van het Limburgse parket in Hasselt en wordt later nog behandeld. (JEK)