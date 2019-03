Vrienden zamelen geld in om begrafenis van doodgemartelde Genkenaar te financieren Toon Royackers

17 maart 2019

14u58 5 Genk Vrienden van doodgemartelde Genkenaar Hilal Makhtout zijn een steunactie begonnen om hem een waardige begrafenis te kunnen geven. Afgelopen week werd zijn levenloze lichaam gevonden in een vakantiehuisje in Wallonië. Alles wijst er op dat de invalide man werd gemarteld en stierf na een verdwenen hoeveelheid drugs.

Drie mannen zijn inmiddels aangehouden, na het tragisch einde van de 33-jarige man uit Genk. Het onderzoekt lijkt er op te wijzen dat het slachtoffer eerst nog gemarteld werd in zijn woning aan de Nieuwe Kempen. De daders waren gewapend, sommige spraken Frans, anderen Arabisch of zelfs met een hoog Nederlands accent. Ze bewerkten hem met een hamer, richtten een wapen op zijn wang en wilden hem laten opbiechten waar een hoeveelheid verdwenen drugs lag. Vervolgens werd hij dood naar een vakantiehuisje in Rochefort in de provincie Namen gebracht.

Vrienden van Hilal Makhtout kunnen intussen maar moeilijk geloven dat hij zich in het drugsmilieu bezig hield. “Hij kon zich alleszins als invalide nooit verdedigen tegen het zware geweld waarvan hij het slachtoffer werd. Hilal kende veel mensen in de wijk Nieuwe Kempen, en al deze mensen kunnen stuk voor stuk beamen wat voor een lieve en respectvolle jongen hij was,” zo staat op hun nieuwe Facebookpagina ‘Pray for Hilal’. “Hij was een redder in nood, een goede vriend. Altijd en opnieuw stond hij klaar voor zijn medemens. Of hij je nu kende of niet, en dit steeds met dezelfde glimlach.” Op de Facebookpagina roepen ze om geld te storten, zodat zijn lichaam naar de begraafplaats van zijn ouders in Marokko overgebracht kan worden.