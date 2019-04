Vrienden zamelen 6.000 euro in voor begrafenis vermoorde Genkenaar MMM

01 april 2019

16u51 0 Genk De familie, buren en vrienden van de vermoorde Hilal Makhtout uit Genk hebben 6.000 euro ingezameld. Dat geld gaat naar de repatriëring van zijn lichaam en zijn begrafenis in Marokko.

Met spaaracties in heel wat horecazaken in de wijk Nieuwe Kempen kon 6.000 euro ingezameld worden voor de familie van Hilal Makhtout. De wijk is nog steeds geschokt. Er liggen kaarsjes en er hangt een spandoek aan de garagepoort bij zijn woning, waar hij voor het laatste gezien werd. De man werd gefolterd en vermoord door gangsters uit het drugsmilieu. Vier mannen zijn intussen al opgepakt en aangehouden.

Hilal werd begraven naast zijn ouders in Marokko. Zijn moeder stierf twaalf jaar geleden aan een ziekte, en zijn papa verongelukte toen hij nog een peuter was.