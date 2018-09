Vrachtwagen knalt tegen spoorwegbrug in Genk RTZ

06 september 2018

Aan de Bosdel in het Limburgse Genk heeft een kleine vrachtwagen zich vanmiddag vastgereden onder de spoorwegbrug. Die brug is er plaatselijk maar goed twee meter hoog. Een trucker negeerde de verbodsborden en knalde zo tegen de betonnen bovenkant. Niemand raakte gewond, maar de klap was wel hevig. De vrachtwagen kwam schuin vast te zitten, en takeldiensten hadden de handen vol om het gevaarte weer los te trekken. Aan de Bosdel rijden wel vaker trucks zich vast onder de lage brug, ondanks de portieken en de signalisatie.