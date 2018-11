Voormalige Hells Angel bedreigt TV Limburg na reportage over bezoek van Outlaws BVDH

13 november 2018

11u42 2 Genk Een 49-jarige Houthalenaar riskeert een celstraf van tien maanden nadat hij een dreigtelefoontje deed naar de regionale zender TV Limburg. De man baatte een frituur in Genk uit die vol in beeld kwam tijdens een reportage over een herdenkingsrit van de Outlaws. “Mijn cliënt vreesde represailles”, aldus raadsman Paul Engelen.

De beelden werden uitgezonden in mei 2017. Het ging over Limburg als speelterrein van rivaliserende motorbendes. De zender vond het opmerkelijk dat de Outlaws tijdens hun herdenkingsrit (in het teken van de drievoudige moord op de Outlaws in Maasmechelen) passeerden bij een voormalig lid van Hells Angels. “Er werd inderdaad gefilmd bij mij, maar ik wist aanvankelijk niet waarover het zou gaan. Toen het duidelijk werd, ben ik naar de politie gegaan met de vraag of zoiets kon. Ze gaven me papieren mee over persvrijheid. Vanuit het kantoor heb ik toen naar TVL gebeld”, legt beklaagde uit.

Verontschuldigingen

Dat telefoontje bevatte dreigende taal. De man vroeg om de beelden te verwijderen en dreigde er mee om tot aan de zender te komen. Hij werd uitgenodigd voor verhoor, maar reageerde daar niet op. Hij was in het verleden al zeven keer veroordeeld. Zijn straf van tien maanden kan wel met uitstel worden uitgesproken. Intussen maakte hij per brief zijn verontschuldigingen over aan de zender.

Meester Engelen zuchtte bij het horen van de vordering. “Mijn cliënt was vroeger lid van de Hells Angels, maar heeft hier afstand van genomen. Dat is een hele klus en als er dan ook nog eens zo’n beelden worden getoond in een uitzending… In een toestand van paniek en opgewondenheid belde hij naar TVL. Het waren inderdaad ongelukkige bewoordingen en ik snap dat men dat kan beschouwen als bedreigingen. Ik vraag voor een mildere straf.” Het vonnis volgt op 11 december.