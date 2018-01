Voor- en tegenstanders groeien naar elkaar toe over platanen Cité Noord 31 januari 2018

02u42 0 Genk In maart beslist het schepencollege of de 400 platanen in Cité Noord in Waterschei, de meesten 100 jaar oud en nog gezond, gekapt worden. Worden ze vervangen door jonge bomen of blijven de oude staan? "Een consensus tussen alle betrokken partijen is er nog niet, maar we groeien er wel naartoe", zegt burgemeester Wim Dries.

"We voelen de bereidheid om tot een oplossing te komen die iedereen tevreden stelt", stelt Wim Dries. Volgens hem leverde het ultieme overleg tussen voor- en tegenstanders drie resultaten op die meegenomen worden naar het schepencollege dat de platanenkwestie uit de wereld moet helpen. "Alle partijen zijn het eens geraakt de kwestie niet langer cijfermatig te benaderen, in de zin van hoeveel bomen weg moeten en behouden blijven", merkt Dries op. Positief is volgens hem ook dat een consensus bestaat over de fasering, kortom de aanpak van de platanen spreiden over jaren.





Tegen overlast

Verder zijn alle partijen het eens om de overlast van alle groen voor de omwonenden te beperken. Het gaat om vallende bladeren, verstopte dakgoten, ondergelopen kelders en wortelschade. Zo is de stad al bezig klimop op pleinen te vervangen door gras. Tussen mei van dit en volgend jaar moet de operatie klimop utigevoerd zjn. Vanaf november worden dakgoten geruimd. Hoe dat zal gebeuren, is nog onderwerp van studie.





Op de kruispunten en aan opritten van huizen komen lagere struiksoorten die de zichtbaarheid in de wijk verbeteren. Er komt ook een plan voor het herstellen van wortelschade.





(LXB)





Meer over Wim Dries