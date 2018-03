Voor 20.000 euro schade bij ramkraak DIEVEN GRAAIEN TIENTALLEN APPARATEN MEE TOON ROYACKERS & MARCO MARIOTTI

02 maart 2018

03u13 0 Genk Twee gemaskerde mannen hebben woensdagnacht de etalage leeggeroofd bij Het Tafeltje Rond in Genk. Ze reden met een gestolen BMW door de etalage en hebben heel wat schade aangericht. "Wellicht hebben ze op voorhand al eens hun ronde gedaan", zegt uitbater Roger

Vandebeek.





Het was rond 3 uur 's nachts dat de uitbaters van Het Tafeltje Rond telefoon kregen van de alarmcentrale. Roger kon via zijn gsm meteen de bewakingsbeelden opvragen en zag hoe zijn etalage helemaal vernield was. Twee mannen waren met een gestolen BMW met Nederlandse nummerplaat tegen de gevel geknald en braken het venster uit. Gemaskerd stapten ze uit de wagen en sprongen ze over het gebroken glas.





Goed voorbereid

In nog geen minuut tijd graaiden ze enkele dure kettingzagen, snoeischaren en andere dure toestellen uit de rekken. "Ze waren duidelijk goed voorbereid", klinkt het bij de uitbaters. "Ze waren gemaskerd en gingen zeer snel te werk. Op een gegeven moment zie je dat ze achterin nog op zoek gaan naar andere toestellen, maar die hebben ze niet meer kunnen vinden. Dat waren een aantal apparaten die we onlangs hadden verplaatst. We vermoeden dat de daders eerder waren langsgekomen en hier zijn komen checken. Daarmee dat ze duidelijk op zoek waren naar iets."





Veel schade

De schade voor de uitbaters is aanzienlijk. In totaal werden minstens twaalf dure toestellen gestolen en raakten er een heel aantal beschadigd. Het gaat om zes kettingzagen, vier heggenscharen, een slijpmachine en een bosmaaier. De gevel is ook zwaar beschadigd. De totale schade wordt nu al op bijna 20.000 euro geraamd. De uitbaters overwegen om extra maatregelen te nemen, maar willen ook geen tralies plaatsen. "Je moet je etalage ook nog kunnen vrijhouden. Nochtans hebben we een systeem waarbij rook wordt geblazen doorheen de ruimte, maar wanneer je langs de buitenzijde binnenbreekt is dat niet steeds evident. Mogelijk plaatsen we nog paaltjes of proberen we aan de buitenzijde nog wat dingen te verstevigen", klinkt het. De lokale politie is intussen op zoek naar de dader. Het gaat om twee mannen die samen de vlucht namen met een Volkswagen. De federale gerechtelijke politie Limburg voert het onderzoek. Ze vroegen ook de camerabeelden op bij de uitbaters.