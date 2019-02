Volleybalspelers Wara Genk investeren in zonnepanelen op dak van sporthal LXB

28 februari 2019

12u00 0 Genk Energieleverancier Luminus gaat 130 zonnepanelen plaatsen op het dak van de Eurassur hal, de sporthal van volleybalclub KVCR Wara uit Genk. Het bestuur van de club en Luminus geven de jongeren de kans om mee te investeren. Ze kunnen 35 euro investeren en dragen zo hun steentje bij in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ook inwoners van Genk kunnen investeren in zonnepanelen voor hun eigen sporthal.

“De leden van onze club kunnen niet alleen genieten van een mooi rendement, maar zulke projecten dragen ook bij tot het groepsgevoel”, zegt voorzitter Paul Molemans van KVCR Wara Genk. “Iedereen kan bijdragen tot een groenere planeet en dat geeft een fijn gevoel.”

“De zonnepanelen kosten veertigduizend euro”, weet oud-bestuurslid Erwin Hermans. “Vierduizend euro hebben we ingezameld via een crowdfunding bij spelers en ouders. We doen dat omdat we veel waarde hechten aan betrokkenheid van iedereen binnen de club.”

Over een maand starten de werken voor de plaatsing van de zonnepanelen. Tegen begin mei zullen die stroom leveren. “Genoeg om het stroomverbruik voor een jaar mee te dekken”, besluit Hermans.