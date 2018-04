Volle kermisattractie knalt tegen bodem 28 april 2018

02u47 0 Genk Even paniek gisteravond op de kermis in het centrum van Genk. Terwijl de attractie 'Move It' volop draaide, knalden enkele zitjes mét passagiers plots hard tegen de metalen vloerplaten. Kennelijk was de draaimolen uit balans geraakt.

"We waren net klaar met het ritje van onze twee zonen te filmen", vertelt vader Edwin Sokolowski uit As. "Ze hadden zelf de wildste attractie uitgekozen en trots keken we toe hoe ze zich amuseerden. Plots hoorden we een loeiharde slag. De onderste zitjes knalden aan hoge snelheid tegen de metalen bodem. Uiteraard was er meteen grote paniek. De molen bleef gelukkig vast zitten, maar alle lichtjes bleven wel branden. We riepen nog om snel alle elektriciteit uit te schakelen. Snel zocht ik ook naar mijn twee kinderen. Gelukkig zag ik hen in de bovenste zitjes zwaaien. Ze waren alletwee ongedeerd."





De attractie zat vast, maar daardoor moesten alle inzittenden ook manueel bevrijd worden. De eigenaars snelden ter plaatse met het nodige materiaal, en hielpen iedereen uit de veiligheidsbeugels. "Verschillende bezoekers waren enorm geschrokken", vertelt vader Edwin. "De vrouw die net naast mijn kinderen zat, was erg in paniek, maar mijn zonen bleven de hele tijd rustig. Sem (11) was uitgerekend naar hier gekomen om een leuke verjaardag te vieren. Nu zijn we al blij dat we zonder verwondingen naar huis kunnen." De attractie werd stil gelegd voor een grondige controle. (RTZ/