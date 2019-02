Volkstuintjes leven op bij eerste lentekriebels

LXB

18 februari 2019

18u40 0 Genk Het is nog volop winter maar buiten voelt het bij velen aan als lente. Dat is ook het geval bij personen die een volkstuintje onderhouden om groenten en fruit te kweken voor hun familie, vrienden en buren. Ze trekken naar de tuintjes om ze klaar te maken voor het zaai- en plantseizoen. Een van hen is Daniël Leclercq (55) uit Zwartberg. Z’n tuin is één van de meer dan 60 die langs het kolenspoor - nu niet meer in gebruik - liggen. “Ik vind het nog wat te vroeg om te gaan spitten en zaaien”, bekent hij.

Het houdt hem niet tegen om naar z’n tuintje te gaan. “Ik doe dat elke dag, ik kom nog de laatste groenten uit de tuin halen. Ik ben wel bezig om de struiken en de haag te knippen”, bekent hij. “Spitten doe ik later wel! Ik laat de grond nog wat rusten. En en passant voeder ik de roodborstjes en meesjes die zich in de buurt hebben genesteld.”

Z’n leven

Voor Daniël Leclercq is tuinieren méér dan een hobby. “Het is niet enkel een passie”, biecht hij op. “Het is ook m’n leven. In het seizoen vertoef ik hier van tien uur ‘s morgens tot vier uur in de namiddag. Door de dag ga ik niet naar huis. Ik eet hier m’n boterhammen op. Tuinieren is ook een beetje m’n beroep, ook al verdien ik er niks mee. Ik ben om te leren tuinieren vijf jaar naar school gegaan zodat ik méér en nog betere groenten uit m’n volkstuintje kan halen”, werpt hij op.

Ontmoeten

Twee jaar geleden nam hij z’n tuin over. “Het was één wildernis. Overal lag plastic die ik helemaal verwijderd heb”, zegt Daniël Leclercq. Z’n tuin ziet er opgeruimd en netjes uit. Aan het tuinhuisje heeft hij enkele stoelen staan. “Collega-hoveniers die hier ook een volkstuin bewerken, komen langs voor een babbel. Om die reden heb ik ook een volkstuin gewild”, licht hij toe. “We drinken een blikje Cola of bier samen en hebben het over koetjes en kalfjes”, besluit Daniël die opleeft in z’n tuintje. “Hier hoor je veel talen door elkaar. De houders van de volkstuintjes zijn van uiteenlopende nationaliteiten. Hier hebben Italen, Turken, Marokkanen en Belgen een volkstuintje.”