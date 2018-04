Voetgangster (74) sterft na aanrijding door vrachtwagen 21 april 2018

03u13 0 Genk Op de Hoevenzavellaan heeft gisteren rond 15.15 uur een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden. Een 74-jarige vrouw uit Genk werd door een vrachtwagen aangereden en overleed ter plaatse. De dame zou de weg zijn overstoken op een locatie waar dat niet mocht.

Volgens getuigen ging de vrachtwagenchauffeur nog in de remmen, maar kon hij een botsing onmogelijk vermijden. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar de dame had zware verwondingen aan het been. Ze overleed ter plaatse.





"Dit is een zeer gevaarlijke weg, en héél wat mensen steken hier over", klinkt het bij een buurtbewoner. "Lang geleden mocht je hier wél oversteken, het zebrapad is nog zichtbaar. Maar sinds het een gewestweg werd, mag je enkel aan de verkeerslichten nog . Een meer veilige situatie, maar heel wat buurtbewoners steken vaak op lukrake plekken over. Meestal om snel te zijn." Waarom de dame net op die plek overstak, is niet duidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. De vrachtwagenchauffeur legde een verklaring af en was zeer geschrokken. "We komen hem ophalen, want het is niet meer verantwoord om hem nog verder te laten rijden zodra het onderzoek is afgelopen", vertelt de veiligheidscoördinator van het bedrijf waar de chauffeur voor reed. Door het ongeval was er lange tijd file in de avondspits. (MMM)