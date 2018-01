Vleermuizen als 'wapen' tegen het kappen van platanen 25 januari 2018

02u54 0 Genk Het comité dat ijvert tegen het plan van de stad om 400 platanen op cité noord te kappen maakt zich sterk dat ze de kap kan tegenhouden. Er zitten namelijk vleermuizen in en rond de bomen.

Vleermuizenexpert Gis Palmans van Natuurpunt gingen met hen na of en in welke mate de platanen een invloed hebben op vleermuizen. "Elf dagen lang gingen door de wijk", stelt het echtpaar. Met batdetectoren werden de vleermuizen opgespoord. Drie soorten zijn geteld: de grootoorvleermuis, de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Zo'n 300 vleermuizen houden zich op in en rond de platanen. "Ze gebruiken de lijnvormige elementen als vliegroutes", legde Palmans, coördinator van werkgroep vleermuizen in Limburg, uit. "Op de cité vormen de platanen een lange rij. Het zijn voor de vleermuizen verbindingen tussen hun verblijfplaats en jachtgebieden waar ze insecten vinden. De bomen zijn belangrijk voor het leefgebied van de dieren. Als de stad de bomen zou kappen, wordt de habitat van de vleermuizen ernstig verstoord."





Extra troef

Zijn de vleermuizen echt een stok achter de deur tegen het kapplan? Tegen de lente dit jaar zal het schepencollege de knoop over wat er met de platanen moet gebeuren doorhakken. "Of we naar de rechter stappen? Dat is nog niet bepaald en zal afhangen van wat de stad beslist. We moeten daar bij het comité overleg houden", stelt Peter Vandeperre van het comité.