Vlaamse regering steunt erkenning

voor Genk als toeristisch centrum LXB

03 maart 2019

00u00 1 Genk De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de erkenning van de stad Genk als toeristisch centrum. Het houdt in dat de winkels in de binnenstad meer van 15 zondagen per jaar geopend mogen worden. “We willen de handelaars en uitbaters in Genk de ruimte geven om in te spelen op de komst van nog meer toeristen”, laat Ben Weyts, Vlaams minister van toerisme, weten. Na het positief advies van de Vlaamse regering moet de erkenning enkel nog bekrachtigd worden door federaal minister van werk Kris Peeters en z’n collega van de middenstand Denis Ducarme. Hetgeen een formaliteit is.

Zuurstof

Het toeristisch aanbod in Genk is de laatste jaren gevoelig uitgebreid. Zo werd op C Mine (de vroegere mijnsite in Winterslag) een VR (virtual reality) - expeditie in een oude mijngang gelanceerd die bezoekers op een reis door de tijd naar de hoogdagen van de steenkoolmijn van Winterslag stuurt. Ook Thor Central op het oud-mijnterrein van Waterschei kreeg een nieuwe herbestemming. Hier wordt gemikt met een modern congrescentrum op het aantrekken van zakentoeristen. April dit jaar start in Bokrijk de nieuwe tentoonstelling rond Breugel. Daar worden 150.000 extra bezoekers verwacht. De erkenning tot toeristisch centrum geeft de kleiner handelszaken extra zuurstof. Genk beschikt over meerdere handelscentra, elk met een eigen karakter en sfeer. Genk telt vandaag meer dan 300 horecazaken en meer dan 60.000 vierkante winkelpret.