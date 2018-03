Virtuele trip... doorheen het darmstelsel 29 maart 2018

02u28 1 Genk Patiënten en bezoekers konden gisteren in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), campus Sint-Jan, met behulp van een 3D-bril of een tablet een virtuele reis door het menselijke darmstelsel maken.

De activiteit kaderde in de Maand tegen Kanker. Het ZOL is meteen ook het enige ziekenhuis in Limburg waar de 3D-beleving aangeboden werd. Wie er zich aan waagde, kon een tripje doorheen de menselijke darmen maken, en zelf zien hoe darmkanker ontstaat. Uiteraard kreeg je ook te horen hoe je de ziekte kan voorkomen.





Voor Marine Schrijvers, docente aan de Limburgse Zorgacademie, werd het een leerrijke ervaring. "Een arts legt je op een bevattelijke manier uit hoe kanker kiemt en wat je preventief kan doen", vertelt ze. "Bovendien wordt je tijdens de virtuele reis gestimuleerd om deel te nemen aan een onderzoek van de stoelgang."





Naast de 3D-beleving kon je in de gang van het ziekenhuis op een groot scherm ook een filmpje over darmkanker zien. En door een speciaal shirt te combineren met een tablet, kon je bij de persoon tegenover jezelf 'binnen kijken'. (LXB)