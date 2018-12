Vincentus Limburg trekt 100.000 euro uit voor samenaankoop voeding LXB

14 december 2018

12u00 0

Sint- Vincentius Limburg die in héél de provincie 37 verenigingen heeft die kansarme gezinnen en alleenstaanden helpen met onder andere voedselpakketten, kleding, schoolgerief en speelgoed stelt 100.000 euro ter beschikking. “Hiermee gaat ze voor 37 Limburgse Vincentiusverenigingen melk, confituur, conserven, choco en suiker aankopen”, legde Guido Vandebrouck, de voorzitter van Vincentius Genk en Zutendaal, uit.

Samenaankoop

“Door de samen aankoop kan Vincentius Limburg de waren een stuk goedkoper aanschaffen. “We hebbende voeding nodig. We zitten met een tekort aan voedingswaren zoals suiker, melk, rijst, pasta en andere basisproducten”, vulde hij aan.

Nul leveringen

De oorzaak voor het nijpend tekort aan basisproducten ligt bij de Europese Unie. “We hebben de door Europa toegezegde levering van voedingswaren voor dit jaar nog altijd niet gekregen”, vervolgde Guido Vandebrouck. “Pas tegen februari of maart volgend jaar zouden we de toegekend voorraad krijgen. Maar ondertussen zitten we met een tekort. Hierdoor zijn we genoodzaakt zelf voeding aan te gaan kopen. No geen geluk dat we tonnen voeding hebben gekregen van de supporters van Racing Genk, hun supporters en de klanten van de filialen van de Beo- bank (sponosr van KRC Genk).” Vincentius Genk- Zutendaal mocht al 10.000 kilo droge voeding en melk krijgen van de fans die de producten mee naar het stadion brachten. Ook hebben ze 6000 liter melk en 5000 kilo suikers bij elkaar geracht. “Die lading gaat niet naar ons maar wordt verdeeld onder alle andere Vincentiusverenigingen in Limburg”, liet Vandebrouck horen.

Melk kopen

“Uit Europa hebben we voor dit jaar in Genk recht op 55.000 liter melk’, vertelde Guido Vandebrouck. “Tot op vandaag hebben we daar nul liter van binnengekregen. Ondertussen hebben we met eigen middelen 20.000 liter melk gekocht.” De samenaankoop van Vncentius Limburg is een opsteker voor de armoedverenigingen. Wie voedingswaren wil schenken kan die elke maandag en donderdag van 09 tot 16.30 uur bij Vincentius Genk ‘waterbleekstraat 20) alsook op de eerste en derde zaterdag van de maand maar dan enkel in de voormiddag.