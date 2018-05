Vincentius deelt 35 nieuwe fietsen uit aan kansarme kinderen 03 mei 2018

Genk Armoede legt een hypotheek op de mobiliteit van kansarme gezinnen, en niet in het minst op hun schoolgaande kinderen. Juist voor deze laatsten zet de Vincentiusvereniging Genk-Zutendaal zich in met het nieuwe project: Fiets to BaSec: Fiets van basis naar secundair. Gisteren deelde ze 35 nieuwe fietsen uit waarmee kinderen straks naar het middelbaar gaan.

Ruben Van Eeekckhout (12) uit Genk was één van de 35 kinderen die een fiets kregen. Alleen, hij kon er zelf niet bijzijn. Z'n moeder Natascha Bultinck haalde de hippe fiets af. "Een nieuwe fiets kost 700 euro, en dat kunnen we met ons budget niet betalen", legde ze uit. Rotary Genk betaalde de fietsen, goed voor een bedrag van 1.500 euro. "We kregen door ons netwerk fikse korting bij de aankoop van de fietsen", legt Jos Geebelen, voorzitter van Rotary Genk, uit. "De gezinnen betalen 50 euro en ondertekenen een contract waarin staat dat ze twee keer per jaar naar het fietspunt in Genk moeten komen voor een onderhoudsbeurt. Ze mogen de fiets doorgeven als ze nog een jongere zoon of dochter hebben. Als dat niet geval is, kunnen ze de fiets binnenbrengen bij Vincentius en krijgen ze er 25 euro voor." (LXB)