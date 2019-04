Vijftien jaar cel geëist voor Genkenaar die zeven keer op klemgereden wagen schoot TVC

11 april 2019

15u54

Bron: Belga 1 Genk Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 15 jaar gevraagd voor de 23-jarige Genkenaar die op 11 december 2017 zeven kogels gericht afvuurde op een klemgereden auto in de Nieuwstraat in Genk. Voor de chauffeur die de witte Golf klemreed en een tweede passagier vroeg de procureur respectievelijk tien en vijf jaar.

Na een discussie in de wijk Kolderberg reden de drie Genkenaren in een witte Chevrolet vier mannen in een VW Golf achterna. Omstreeks 15 uur werd de Golf door de witte Chevrolet vastgereden op de aansluiting van de Priesterhaagstraat en de Nieuwstraat. De drie mannen sprongen uit de Chevrolet en één van hen schoot met een handvuurwapen op de inzittenden van de Golf. Eén van de passagiers kreeg drie kogels in zijn bovenlichaam toen hij dekking zocht. Daarnaast doorboorden nog eens drie kogels de voorruit en de rechterdeur van de Golf. Tijdens de schietpartij reed een volle bus met leerlingen van 10 tot 12 jaar voorbij en waren er heel wat ooggetuigen op straat aanwezig.

Nadat ze gevuurd hadden, sprongen ze in de auto, reden ze weg en doken ze een week onder. Dit was een afrekening in pure maffiastijl

Volgens het Openbaar Ministerie voerden de drie inzittenden een echte raid uit op de Golf. Die raid zou maar enkele seconden geduurd hebben. "Nadat ze gevuurd hadden, sprongen ze in de auto, reden ze weg en doken ze een week onder. Dit was een afrekening in pure maffiastijl. Als men zo'n feiten wil plegen moet dat gepland geweest zijn en is de voorbedachtheid aanwezig."

Oogmerk om te doden

De procureur tilde tijdens de behandeling zwaar aan het schietincident waarbij er gericht geschoten werd op de inzittenden van de Golf. Ook het feit dat de drie Genkenaars geen oog hadden voor de mogelijke onschuldige slachtoffers viel hem zwaar. Volgens hem had de schutter het oogmerk om te doden. Daarom vroeg de procureur een gevangenisstraf van vijftien jaar voor de 23-jarige Genkenaar. De chauffeur van de witte Chevrolet moet mogelijk voor zijn aandeel tien jaar de cel in. Een pas meerderjarige derde beklaagde, die de procureur omschreef als een meeloper, riskeert vijf jaar.

Eén van de vier inzittenden kreeg drie kogels in zijn lichaam. Zijn advocaat vroeg dan ook een provisionele schadevergoeding van vijfduizend euro en de aanstelling van een deskundige. Daarbovenop vroeg de mutualiteit van de neergeschoten man bijna 11.500 euro aan uitbetaalde bedragen terug. Ook de eigenaar van de Golf, die zijn auto tijdens het strafonderzoek bijna een jaar moest missen, en de verzekeraar vragen elk nog een schadevergoeding. Vonnis op 9 mei.