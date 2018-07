Vier winkels in één bij Ziekenhuis Oost-Limburg 18 juli 2018

Campus Sint- Jan van Ziekenhuis Oost-Limburg is het eerste ziekenhuis in de provincie met een kleinschalige superette.

"Eigenlijk zijn het vier winkels in één grote shop", wist de woordvoerder van het ziekenhuis Jürgen Ritzen te vertellen. "Op een oppervlakte van 200 vierkante meter bevinden zich onder één dak een coffee corner, een krantenwinkel, een giftshop en een mini-market." En de grote winkel werd héél toepasselijk 'Van Harte' gedoopt. "We zijn een shop met een hart, en iedereen is hier welkom", legt uitbaatster van de zaak Miranda Nijs uit."We zijn geen warenhuis waar mensen hun boodschappen doen en met een goed gevulde winkelkar naar buiten gaan", vult ze aan.





"Maar we bieden een breed en gevarieerd assortiment aan van goederen die de mensen dagelijks nodig hebben." Zowel patiënten die in het ziekenhuis verblijven, familie en vrienden die hen bezoeken als het personeel dat werkt bij het ZOL vindt z'n gading in Van Harte. "Stel dat je van een consultatie bij een arts in het ziekenhuis komt, dan kan je nog snel een fles melk, een bereide maaltijd, belegde broodjes of een tros tomaten kopen", liet Jürgen Ritzen horen. "Patiënten kunnen een kop koffie drinken en een koffiekoek erbij eten. Of ze nemen een bloemstuk mee of een geschenk. Van Harte komt er op vraag van patiënten, bezoekers en het personeel. De vroegere winkel had een eerder beperkt assortiment, nu is het aanbod veel diverser en groter." Vijf mensen zijn aan de slag in de nieuwe mini-market.





Bovendien zijn de kapel en moskee verhuisd en helemaal vernieuwd.





