Vier mediclowns fietsen voor het goede doel naar 9 ziekenhuizen LXB

07 december 2018

17u08 0 Genk Spik, Tiret, Pierke en Karotje! Het zijn vier mediclowns die vrijdag in de vroegte een speciale actie in het kader van de Warmste Week zijn begonnen. Met de fiets doen ze verspreid over twee dagen alle negen ziekenhuizen in de provincies Limburg en Vlaams- Brabant aan waar mediclowns elke week naar toe gaan om de zieke kinderen te laten lachen zodat ze even hun pijn en angst voor behandelingen kunnen vergeten. Het hele traject langs de ziekenhuizen is zo’n 200 kilomter lang.

Verbinden

Met de tweedaagse op de fiets zamelen de vier clowns van de vzw Mediclowns geld in zodat ze nu en in de toekomst kinderen op hun kamer in de ziekenhuizen kunnen blijven bezoeken. “Onze tocht heeft een symbolische betekenis”, liet Peter Vandevoort of clown Pierke horen. “Al fietsend verbinden we alle ziekenhuizen en alle kinderen op de afdelingen die we blij maken en enig vertier geven. Oké, we zijn geen echte fietsers maar we zien graag af voor de zieke kinderen.”

Een merci

Vrijdagochtend vertrokken ze aan het nieuwe ziekenhuis in Maaseik en fietsten verder naar Genk waar ze aan de Fruitmarkt halt hielden. “We hebben de eerste etappe van 35 kilometer achter de rug”, liet Lothar Grob alias clown Spik horen. “Ik ben geen fietser. Meer nog, ik heb zelfs geen fiets. Ik heb die van m’n broer moeten lenen. Ik zie af. En ik sterf van de honger. Fietsen naar de ziekenhuizen betekent voor de mediclonws een dikke en welgemeende merci dat ze de zieke kinderen mogen en kunnen entertainen.” Met de fietsactie hopen de vier clowns 8000 euro bij elkaar te halen. “We hadden al voor het vertrek 5000 euro binnen”, liet Eddy Smits, ex- clown en nu coördinator van de vzw Mediclowns, weten. “Met 8000 euro kunnen we de clowns vergoeden. Hiermee kunnen ze in een ziekenhuis zo’n 800 kinderen per jaar kunnen gaan bezoeken.” Vrjjdag gingen ze ook langs in ziekenhuis Vesalius in Tongeren om daarna te overnachten in het Trudoziekenhuis in Sint- Truiden. Zaterdag fietsen ze naar ziekenhuizen in Diest, Tienen en Aarschot waar de mediclowns ook actief zijn. Meer info over de mediclowns en andere acties die nog lopen om geld in het bakje te krijgen, vind je op www.mediclowns.be