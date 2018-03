Vier jaar cel voor poging tot verkrachting 29 maart 2018

Een 51-jarige Genkenaar werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor onder meer een poging tot verkrachting van een 36-jarige vrouw uit Beringen.





De man belaagde de vrouw in de periode van 13 juli tot 2 september van vorig jaar. Hij maakte toen ook seksueel getinte beelden van haar. Bovendien was hij in het bezit van een vuurwapen en gebruikte hij zwaar geweld tegen een agent.





De man verklaarde dat de vrouw uit Beringen nooit duidelijk had gemaakt dat het tussen hen gedaan was. Zij krijgt 2.000 euro schadevergoeding, de agent 2.603,5 euro. De helft van de celstraf werd met uitstel uitgesproken. (BVDH)