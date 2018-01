Vier jaar cel voor grootschalige oplichting met dakplaten 02u49 0

Vier Turken, waarvan twee woonachtig in Genk, zijn elk veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, een boete van 6000 euro en een beroepsverbod van tien jaar omdat ze verschillende Duitse bedrijven oplichtten door aluminium dakplaten te bestellen die ze nooit betaalden. De dakplaten werden opgeslagen in verschillende loodsen in Genk.





De bende ging telkens op dezelfde manier te werk. In november en december 2011 stuurden de beklaagden, via een fictief opgerichte bouwfirma, steeds op donderdag een e-mail naar de getroffen bedrijven met de vraag naar een dringende levering van dakplaten. Ze maakten valse betalingsbewijzen en rekeninguittreksels over om de levering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Echte betalingen volgden nooit. "Beklaagden zijn samen gekomen om oplichtingen te plegen met de aankoop en de bestelling van dakplaten", beschreef de openbare aanklager, die verwees naar de taalfouten op de vervalste betalingsbewijzen. "Ze stelden zich voor als een bouwfirma met grote projecten en hadden hiervoor zelfs een website met referenties gemaakt. Als de benadeelden de gegevens probeerde te checken werden ze overdonderd door voorstellen die aangeboden werden. De bende was goed voorbereid en ieder had zijn taak."





Aan een Duitse firma, die zich burgerlijke partij stelden, moeten de vier beklaagden een schadevergoeding van ruim 18.400 euro betalen. De overige burgerlijke belangen werden aangehouden. (VCT)