VIDEO: Koning maakt beelden van paleis... studenten gaan er mee aan de slag! LXB

29 januari 2019

12u00 0 Genk Koning Filip heeft dinsdag de T2 Campus op het Thor Park in Waterschei bezocht en werd er verrast door leerlingen Visual Effects Artist en Sound Producer. De koning had beelden van het kasteel van Laken aangeleverd die hij met een drone had gemaakt. Het resultaat nadat de leerlingen er mee aan de slag waren gegaan: een ruimteschip die een aanval uitvoerde op het kasteel.

Anse Seyen(24) uit Geel is één van de 25 studenten die van de drone-beelden een filmpje in 3D hebben gemaakt. “Het filmpje duurt hooguit 30 seconden”, licht ze toe aan de koning, die met grote interesse luisterde. “Dik twee weken zijn we er zoet mee geweest. Per dag hebben we een seconde van het filmpje afgewerkt.”

In het filmpje hangt een ruimteschip boven het kasteel van Laken. Helikopters vliegen over, een F16 volgt. De koepel wordt vernield en verdwijnt in het ruimteschip. “De beelden hebben we versterkt met visuele effecten zoals rook(pluimen), vuur en wolken. En er zijn geluidseffecten aan toegevoegd”, legt Anse Seyen verder uit. Na het vertoon van het filmpje reageerde koning Filip prompt. “Proficiat, goed gedaan”, riep de vorst de makers van het filmpje toe. Als verrassing kreeg hij het filmpje op een usb-stick als cadeau verpakt mee naar huis.

De wet van Murphy

Dat de koning op de T2 Campus kennis wilde maken met jongeren die duaal leren of een opleiding van de toekomst volgen, was juist de bedoeling van zijn bezoek. In het Lab Energy zag hij hoe de studenten met behulp van een 3D- bril de installatie van een boiler voor in de keuken leren oefenen. En ze doen dat zonder materialen hiervoor te gebruiken. De koning was zo gefascineerd van virtual reality dat hij vroeg of hij het niet zelf eens mocht proberen. Juist op dat moment blokkeerde het systeem. “Als de wet van Murphy toeslaat, sta je echt machteloos”, vertelt Mostafa Qualache, instructeur sanitair op de T2 Campus. “Jammer, maar hij stelde veel vragen en wilde weten hoe zo’n 3D-bril werkt en welke voordelen die heeft bij het oefenen van technieken en handelingen.”

Een signaal

In het Lab Plastic gaven Mil Misiak (13) en Rens Siebores (13), die met hun klas van het technisch instituut Sint- Michiel uit Bree op de T2 Campus waren, de koning tekst en uitleg over wat ze deden. “We gebruiken gerecycleerd plastic, houden een stuk over een draad die opwarmt waarna we de plastic in allerlei vormen kunnen plooien”, vertellen ze. Op tafel lagen mallen van auto’s en maskers. In het bijzijn van de koning maakten ze telefoonhouders in plastic. Pieter Vissers, één van de medewerkers van de T2 Campus, vindt dat de koning met z’n bezoek een signaal geeft. “Hij is geboeid door duaal leren (enkel dagen op school en de rest van de week op de campus of op de werkvloer van een bedrijf), beroepen van de toekomst en de hervorming van het onderwijs”, aldus Vissers. Koning Filip heeft op hem een onvergetelijke indruk nagelaten. “Hij is zeker geen stijve meneer, maar hij is cool. Hij staat er toch maar strak in het pak en hij praat losjes met de jongeren die hier een opleiding volgen.”