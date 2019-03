VIDEO. Kinderen van Sterrenrijk vieren carnaval op school LXB

01 maart 2019

14u38 0 Genk Je kan niet van elk kind een ster maken maar je kan ze wel allemaal laten schitteren! Dat laatste hebben de 220 kleuters en kinderen van Sterrenrijk, een basisschool uit Bokrijk nabij Genk, vandaag getoond. De kinderen vierden carnaval op school. Ze kregen hoog bezoek van jeugdprins Milan de eerste en stadsprins Jan de zevende. In plaats dat de scholen naar het centrum kwamen om mee op te stappen in de kinderstoet - deze laatste gaat niet meer uit - gingen de prinsen van de Orde van de Spasbinken zelf naar de scholen.

Polonaise

Ze keken niet langs de kant toe hoe de kinderen, hun juffen en meesters een feestje bouwden. Integendeel, ze deden vrolijk en uitgelaten mee aan de polonaise met de kinderen en leraren van de school. “Daarvoor ben ik prins carnaval geworden”, liet de stadsprins optekenen. “Ik zie niks dan lachende en blije gezichten. Ik ben verrast dat de kinderen met volle goesting carnaval vieren.” De kinderen van Sterrenrijk waren ook klaar om Alaaf te roepen en luidkeels mee te zingen, te springen en te swingen op de tonen van bekende schlagers die grijs gedraaid worden met carnaval. “Met de komst van de prinsen sluiten we een gekke week af”, liet Christa Raes, de directrice van de school die verkleed rondliep als Harry Potter, horen. “Elke dag schitterden de kinderen in gekke pakken, rare schoenen, petten en hoeden. De juffen trokken pakken uit één stuk aan en kropen in de huid van een dier. Heel de week klonk carnavalmuziek uit de boxen op school. De kinderen leefden zich uit. Je zag ze opfleuren, ze liepen blij en goedlachs rond op school”, aldus nog Christa Raes.