Video: Hoogste appartementsgebouw van Limburg geëvacueerd voor brand Toon Royackers

11 december 2018

22u07 0 Genk Het hoogste appartementsgebouw van Limburg is dinsdagavond even geëvacueerd voor een brand. Omstreeks 18.45 uur werd de brandweerzone Oost Limburg opgeroepen, omdat vuur was ontstaan op de elfde verdieping.

Daar was kennelijk een frituurpan oververhit geraakt, met een hevige rookontwikkeling tot gevolg. Alle ruim vierhonderd bewoners moesten meteen vooraan op het plein verzamelen. De evacuatie van het twintig verdiepingen hoge gebouw van 60,90 meter hoog verliep trouwens erg vlot. “Uiteindelijk hebben we binnen het vuur snel onder controle gekregen”, zegt Kapitein Joost Lismont van brandweerpost Genk. Zij waren wel massaal ter plaatse gekomen. “Dat is vooral omdat het hier inderdaad wel gaat om een heel speciaal gebouw. Toch hadden de bewoners zelf al goed gereageerd. Ze hadden alle deuren dicht getrokken en iedereen naar buiten geholpen. Wijzelf hebben nog één dame in een rolstoel moeten evacueren. Nadien ging het blussen bijzonder snel. Helaas is het getroffen appartement wel tijdelijk onbewoonbaar. Alle andere bewoners van Zonneweelde mochten in de loop van dinsdagavond weer terugkeren naar hun woning. Niemand raakte bij de brand gewond. Enkele bewoners kregen even een thermisch dekentje, omdat ze buiten onderkoeld raakten.