Video: gevaarlijke stoffen komen vrij bij lossen van lading op industrieterrein in Genk Toon Royackers

22 februari 2019

19u15 0 Genk Bij het lossen van een lading waterzuiveringsproducten bij het bedrijf Mainfreight aan de Geleenlaan in Genk, is vrijdagnamiddag een deel van het gevaarlijke goedje ontsnapt. Vermoedelijk was tijdens het manoeuvreren van de vrachtwagen een ton met het product omgevallen, en was daarbij een chemische reactie ontstaan.

“Het product op zich heeft wel enkele risico’s,” zegt Officier Bart Aerts van Brandweerzone Oost Limburg. “Het mag bijvoorbeeld niet rechtstreeks in contact komen met je handen. Bij het lossen van de lading was al een soort rook opgemerkt. Vermoedelijk werd die veroorzaakt doordat het product met andere stoffen in contact kwam. Een groot gevaar was dat echter niet. Wel zijn we met onze brandweerpost Genk ter plaatse gekomen voor de veiligheid.”

Uit voorzorg trok de ploeg chemische pakken aan en werd het laadruim van de truck afgekoeld met extra water. Ook de tonnen werden voorzichtig uit het laadruim gehaald. Meteen werd een deel van het bedrijfsterrein ook afgezet. Het transportbedrijf Mainfreight zit nog maar sinds vorig jaar op haar nieuwe terrein aan de Geleenlaan. Het is de eerste keer dat er zich daar een incident voordoet. “We halen er bij de minste twijfel de brandweer bij,” laat het bedrijf zelf weten. “Gelukkig bleek de situatie vrijdag snel onder controle, en hebben onze eigen veiligheidsinstructies gewerkt.”