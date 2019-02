VIDEO: Fietsen door het Water gaat de wereld rond MMM

18 februari 2019

19u46 2 Genk In Limburg kennen we Fietsen door het Water in Bokrijk al. Maar ook de rest van de wereld ontdekt het unieke concept. De populaire Facebookpagina Culture Trip, met 7 miljoen volgers, lanceerde vorige week een video over de unieke fietservaring en wordt wereldwijd gedeeld.

“Spectaculaire uitzichten over beide zijdes van het water, en de fietser dichter bij de natuur brengen.” Zo wordt Fietsen door het Water in Bokrijk omschreven op Culture Trip, een Facebookpagina met culturele tips over de hele wereld.

De pagina heeft maar liefst 7 miljoen volgers en brengt animerende video’s over culturele pareltjes van Canada, tot Mexico, Zuid-Oost Azië en Afrika. De video van Bokrijk werd drie dagen geleden online gezet en is al meer dan 500.000 keer bekeken.