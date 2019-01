VIDEO. Dit is waarom Willy Naessens lauraat van

de Orde van de Gulle Lach geworden is LXB

27 januari 2019

12u00 1 Genk De nationale Orde van de Gulle Lach 2019 gaat naar Willy Naessens (79), de flamboyante en goedlachse zakenman uit Oudenaarde.

“Hij heeft een imperium in industriebouw, vleessector en zwembaden uitgebouwd. Hij steunt tal van goede doelen”, zei burgemeester Wim Dries, die het laudatio uitspraak over de 49ste laureaat van de Orde van de Gulle Lach. De onderscheiding wordt jaarlijks in januari uitgereikt aan personen die verdienstelijk zijn in de samenleving en humor hebben.

“Hij kan als geen ander mensen doen lachen”, vervolgde Wim Dries. Dat liet Willy Naessens in geruit pak en met een hoed op z’n hoofd, zien. Hij is erevoorzitter van de hoedengilde Hoedenaerde (verwijst naar Oudenaarde). Goed 40 leden waren op de uitreiking van de onderscheiding. Ze mochten op kosten van Willy Naessens overnachten in Genk. In geen tijd kreeg hij in z’n toespraak in een taaltje doorspekt met West-Vlaamse klanken en met z’n kwinkslagen de zaal plat van het lachen.

Hilarisch

De hilariteit bereikte een hoogtepunt toen Marie-Jeanne (69), z’n kersverse vrouw en al 50 jaar z’n privésecretaresse, op het podium verscheen. “Ik nodig iedereen uit op 1 april voor de babyborrel”, riep hij in de micro. En Marie-Jeanne stak een pop in de lucht waarna de 411 (11 is een heilig getal in het carnaval) genodigden in een lachsalvo ontstaken.

De mecenas

Willy Naessens is een gul man. Dat blijkt niet enkel uit het feit dat hij legio goede doelen sponsort. Wim Dries deed een oproep om in Genk een hoedengilde op te starten. “Ik geef 1.000 euro”, beloofde hij. Eenzelfde gebaar toonde hij toen de burgemeester Willy Naessens een gepersonaliseerd shirt van Racing Genk gaf, een hint om de club te sponsoren. “Een kleine sponsoring voor KRC Genk moet mogelijk zijn”, reageerde Naessens. Was het hem menens of was het een grap? De man die meedeed aan de Slimste Mens en The Sky is the Limit bewees dat hij de show kan stelen met z’n grappige tussenkomsten.