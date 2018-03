Verwaarloosde hond in beslag genomen 29 maart 2018

In een woning in de Stalenstraat werd gisteren een jonge American Stafford in beslag genomen wegens verwaarlozing. Het hok van de hond was te klein en lag vol uitwerpselen. Het dier had ook amper eten of drinken ter beschikking. De politie liet de hond ophalen door het dierenasiel van Genk. De eigenaar zal zich later nog moeten verantwoorden.





Vorige week werd in de Springstraat in Houthalen ook al een zwaar verwaarloosde hond aangetroffen. Het dier werd nog afgevoerd, maar stierf niet veel later aan de gevolgen van ondervoeding. (MMM)