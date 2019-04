Verwaarloosd schaap in beslag genomen MMM

04 april 2019

15u39 0 Genk In een weide in de Nieuwdorpstraat in Genk is woensdagnamiddag een verwaarloosd schaap in beslag genomen.

Het onverzorgde dier was vastgebonden aan een stalen pin. Er was geen onderdak en geen eten of drinken voorzien. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder vangt het dier voorlopig op. De eigenaar zal nog verhoord worden.